明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第16節が9日に行われ、セレッソ大阪とV・ファーレン長崎が対戦した。ここまで勝ち点「22」を獲得し、地域リーグラウンドWESTで4位につけるC大阪。直近3試合はPK戦が続いており、うち2試合で勝ち点2を積み上げているが、90分間以内の勝利は第11節京都サンガF.C.戦まで遡る。2試合ぶりに本拠地『ヤンマーハナサカスタジアム』に戻って迎える今節、5試合ぶりの勝ち点3を目指す。一