名古屋市天白区にある複合型書店『ヴィレッジヴァンガード』の本店が5月末に閉店するのに伴い、ファンにとって最後の思い出となるイベントが開かれました。天白区で1986年に創業したヴィレッジヴァンガードは、「遊べる本屋」をテーマに本やCD、雑貨などを販売して独自の品揃えで人気を集め、現在は全国でおよそ300店舗を展開しています(2025年5月末時点)。1号店の本店は、老朽化のため5月末に閉店するこ