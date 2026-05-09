村上宗隆に対する投資の“正当性”は証明され続けている。昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約した村上。過去2年で200敗以上を喫している“弱小球団”が手にした契約の価値を何よりも裏付けるのは、グラウンド上での圧倒的な結果だ。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打現地時間5月8日のマリナーズ戦でリーグトップタイの15号を放った村上は、出塁率（.370）、