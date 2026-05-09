愛知県岡崎市の男川で、夏の風物詩「観光やな」が5月10日からオープンします。9日は、地元の子供たち13人が招待され、竹で組まれた「やな場」に飛び込んでくるアユのつかみ取りに挑戦しました。子供たちはつるつると滑るアユを何とか手づかみし、大きな歓声をあげていました。観光やなは10日から10月下旬まで営業し、およそ5000人の来場を見込んでいます。