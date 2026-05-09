日本の棚田百選にも選ばれた三重県熊野市の「丸山千枚田」で、田植えが始まっています。丸山千枚田は、高低差およそ100mの山の斜面に1000枚以上の田んぼが並んでいて、景観の良さから観光名所としても知られています。田んぼは幅が狭く曲がりくねっているため、今でも昔ながらの手作業や小型の田植え機を使っていて、保存会の人たちが三重県産「なついろ」の苗を植えています。田植えは6月始めまでにおよそ650枚の田んぼで