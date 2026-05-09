言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、エジプトにある歴史的な島、資産運用での備え、そして経済ニュースでよく耳にする動きという、3つの言葉を選びました。地理の知識からお金の仕組みまで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□るとうかわ□□っじかわ□□んどうヒント：ナイル川にある観光名所とし