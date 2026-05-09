「完全に生牡蠣」【写真集】まるで生牡蠣？ぷくぷくフォルムのパグさん、お顔もそんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーのkiyoe（＠kiyoe70527199）さんが2026年4月23日に投稿したのは、カーペットの上にどっしりと横たわるタプタプとした物体。ぷっくりとした丸い輪郭に、白と黒の淡いグラデーション。確かにこれは......完全に生牡蠣である。しかし、その正体は......。ふっくらお腹がより牡蠣にkiyoeさんに