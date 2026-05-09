9人組ガールズグループ「NiziU」が9日、千葉・幕張メッセで開かれた韓国カルチャーフェスティバル「KCONJAPAN」のアーティストステージに登場した。「SWEETNONFICTION」で幕を開けると、ステージを囲む観客にたっぷり愛嬌を振りまいた。ファンの名前を呼んだり、瞬き我慢の対決をしたりと、ファンとの交流を楽しんだ上「Emotion」や「HEARTRIS」などかわいらしいパフォーマンスでも観客を魅了。「CLAPCLAP」では、ステー