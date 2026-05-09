大相撲夏場所は１０日、両国国技館で初日を迎える。９日は土俵祭の神事が行われ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）らが場所の安全を祈願した。今場所は横綱大の里とカド番の大関安青錦が初日から休場するなか、横綱豊昇龍や大関の琴桜、霧島が番付上位の意地を見せることができるか。新関脇の熱海富士、琴勝峰がどんな相撲を取るかにも注目が集まる。土俵祭後の優勝額贈呈式には、春場所で優勝を果たした霧島、初場