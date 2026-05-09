歌手の森口博子（57）が、9日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。毎日欠かさないという習慣について語った。パーソナリティーの「麒麟」川島明が「毎日のようにエゴサーチをする？」と聞くと、森口は大笑いしながら「あはは！（エゴサーチ）大好き」と認めた。川島が「嫌じゃないですか？」と深掘りすると、以前は心ない声に落ち込むこともあったとしながらも、「私を大切にしてくれる人