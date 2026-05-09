イギリスで7日、地方議会選挙などの投票が行われ、与党・労働党がイングランドで1400議席以上を失ったほか、ウェールズでも歴史的な敗北を喫しました。現地メディアによりますと、イングランドで136の地方議会の約5000議席が争われました。反移民などを掲げる右派ポピュリスト政党「リフォームUK」が最大の勝者となり、9日朝の時点で1400議席以上を獲得しています。一方、与党・労働党は改選前から1400議席以上を失いました。また