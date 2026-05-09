【神奈川工大―横浜商大】１回、２ランを放ち喜ぶ商大・猪飼（中央）＝横浜神奈川大学野球春季リーグ第６週第１日は９日、横浜スタジアムで１回戦２試合が行われ、横浜商大が神奈川工大に７−２で先勝して、２０１１年春以来７度目のリーグ制覇にあと１勝とした。商大は２回戦で勝てば勝ち点４となり、最終第７週で桐蔭横浜大と神奈川大に勝ち点で並ばれても勝率で上回る。商大は一回に猪飼の２ランなどで４点を先制。三回には