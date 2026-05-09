ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ？』などで知られる女優ファン・ボラが、育児に疲れた姿を見せ、悩みを打ち明けた。去る5月8日、YouTubeチャンネル「ファン・ボラ ボラエティ」には、「生まれて初めてのパパ流ワンオペ育児によって、ドーパミン全開になったファン・ボラの息子」というタイトルの動画が公開された。【写真】"レス"を告白したファン・ボラこの日、ファン・ボラはソウルのあるホテルに姿を現した。彼女は、「1泊2日