コカ・コーラシステムの天然水ブランド「い･ろ･は･す」は、2026年の新ブランドメッセージとして「GOOD FOR みんな」を掲げ、人だけでなく社会や自然にも良い選択肢であることを訴求している。その一環として3月30日、「い･ろ･は･す もも」と「い･ろ･は･す シャインマスカット」のフレーバーウォーター2品を刷新した。「い･ろ･は･す もも」は、山梨県産ももエキスを使用し、味わいだけでなく見た目からも果実感が伝わる鮮やかな色合