◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）中日が連勝で今季初めて最下位から脱出した。先発・大野雄大投手が、７回４安打無失点で、チームトップの４勝目をマーク。１４０キロ後半の直球と変化球を有効的に使い、６回まで二塁を踏ませなかった。これで３試合、計２２イニング連続無失点。１勝１敗で迎えた同じ８８年生まれの巨人・田中将との８８年対決で投げ勝ち、巨人戦は自身３連勝となった。ベテラン