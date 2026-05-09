◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第１６節Ｃ大阪３―２長崎（９日・ヤンマーハナサカスタジアム）Ｃ大阪が長崎を破り、５戦ぶりの９０分勝利を挙げた。前節を終えて西地区５位のＣ大阪が、本拠ハナサカに最下位の長崎を迎えた。かつてＣ大阪の下部組織で育ち、トップチームの主力として活躍した元日本代表ＭＦ山口蛍が、この日は長崎の主将として先発。スタメン発表の際には、Ｃ大阪サポーターからも大きな拍手をがおくられた。