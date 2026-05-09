人気料理研究家と大手スーパーがタッグを組んで、“本気の総菜”作りに挑む。スーパーマーケット・ベルクはこのほど、料理研究家・リュウジさんとのコラボ総菜を全店舗で販売することを発表した。リュウジさんは登録者５５８万人のＹｏｕｔｕｂｅ チャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」を運営、ＳＮＳを含めた総フォロワー数は１１００万人超えるというカリスマ的存在。日々料理動画やレシピを公開し、人気を集めてい