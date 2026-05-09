◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月９日、東京競馬場新馬戦以来２度目の関東遠征となったアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は、１６時９分に決戦の地・東京競馬場に到着した。加地助手は「輸送中も問題なく、カイバも全部食べて落ち着いています」と輸送を無事にクリアした様子を伝えた。デビュー戦から３戦連続の８枠からの出走となるが、「