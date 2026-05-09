◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）第３ラウンドは最大瞬間風速１４・９メートルの強風が吹き荒れ、メジャー仕様の難コースがさらにタフなコンディションとなった。午前中から強風が吹き荒れ、１番スタートは３６人中１７人、１０番スタートは３０人中２２人、トータルで６６人中３９人がハーフ４０以上を