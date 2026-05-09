LUNA SEA LUNA SEAが９日、新曲「FOREVER」（５月29日リリース）のジャケットアートワークおよびティザー映像第２弾を公開し、楽曲の一部が初解禁された。【写真・動画】公開されたLUNA SEA「FOREVER」ティザー映像＆ジャケ写「FOREVER」は、結成記念日である５月29日にリリースされることがすでに発表されており、今回の公開はその続報となる。公開されたCDジャケットは、雪に覆われた広大な入江に黄金色の朝日が