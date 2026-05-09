５７歳と思えぬ美スタイルを披露した。「娘と楽しい時間を過ごしております」と９日に自身のインスタグラムを更新したのが、タレントの武田久美子。「Ｓｃｉｅｎｃｅｍｕｓｅｕｍに行った帰りに手巻き寿司屋さんに行きました。去年ＬＡにてお寿司屋さんと思って行った際にこの様な手巻き専門のグルっと大きなカウンターテーブルのみのお店がある事を知りました。ちょっと小腹が空いてサクッと何か食べたいなっていう際には非