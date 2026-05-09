明日10日(日)の朝は全国的に冷えるでしょう。最低気温は今朝より低く、5℃以上低くなる所もありそうです。名古屋は11℃の予想です。京都など九州から関東の市街地でも10℃を下回る所があるでしょう。九州から北海道の所々に霜注意報が発表されており、農作物の管理などに注意が必要です。一方、日中は各地で気温が上がり、暑くなるでしょう。朝と日中との気温差が大きくなりそうです。明日10日の朝は今朝よりグッと冷える明日10日(