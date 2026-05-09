高校生が進路について考えました。中野立志館高校で開かれた進路講演会。企業選びや働くことへの理解を深めようと、3年生約150人が参加しました。社会インフラの調査などを行う土木管理総合試験所の人事担当者が、高校生の求人情報やAI時代に求められる人材などについて説明しました。参加した生徒「自分は進学するっていう立場なんですけど。（面接官が）どこを見ているのかなという部分は、気になっていたので勉強になりました」