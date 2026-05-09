２０２４年４月に受けたトミー・ジョン手術からの復活を目指す阪神・下村海翔投手（２４）が９日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。ドラフト１位・立石（創価大）との“ドラ１対決”も実現した。ファーム・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）の試合終了後、下村はメイングラウンドのマウンドに上がった。立石、佐野に対して計３１球を投球。打者がスイングを仕掛けた１０球のう