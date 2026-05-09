◇セ・リーグ巨人2―4中日（2026年5月9日バンテリンD）この日に出場選手登録された巨人・丸佳浩外野手（37）が、代打出場して今季1号2ランを放ち、16年連続本塁打とした。4点を追う8回1死一塁で代打で登場。フルカウントから杉浦の151キロ直球を右中間テラス席へ運んだ。「追い込まれていたので、何とか食らいついていこうという感じでした。割といい形で打てたかなと思います」とうなずいた。プロ19年目の今季は8試合