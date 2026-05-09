男性8人組「ALPHADRIVEONE（アルファドライブワン）」が9日、千葉・幕張メッセで開かれた韓国カルチャーフェスティバル「KCONJAPAN」のアーティストステージに登場した。活動休止中のGEONWOOを除く7人が花を持って現れると、ファンサービスをしながらステージへと向かった。1曲目は、グループを生んだオーディション番組「BOYSIIPLANET」のシグナルソング「HOLASOLAR」をパフォーマンスし、会場のボルテージを一気