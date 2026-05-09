「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第３日」（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）全選手がオーバーパーという荒天の条件下、河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が２バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７６、通算３オーバーになりながらも、首位とは１打差の２位と、優勝圏内に踏みとどまった。一日を通して、強風が吹き荒れた。クラブの距離、左右にどれほど流れるか、のジャッジが極端に難しくなる。加えて、ただで