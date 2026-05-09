ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）がゲスト出演し、一軒家を建てるのにかかった費用について言及する場面があったかのから「良い家に住んでるじゃないですか」と話を振られると、尾形は「あれも借金でさ…まあ、自分を奮い立たせるって意味でもね」と苦笑する。また「あれは嫁さんが勝手に土地を買ってきたんだよ。まるで大根買