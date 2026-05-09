ロシアのモスクワでさきほど第2次世界大戦の対ドイツ戦勝記念の式典が行われました。ことしは規模を縮小する異例の式典となっています。日本時間の午後4時すぎから、モスクワ・赤の広場で第2次世界大戦の対ドイツ戦勝記念の式典が行われました。例年は、戦車や弾道ミサイルなどを登場させて軍事力をアピールする場となりますが、今年は兵士のみの行進という異例の式典となりました。規模を縮小した背景には、ウクライナからのドロ