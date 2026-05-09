俳優・久本雅美（６７）が９日、東京・新橋演舞場で行われた「新派・松竹新喜劇合同喜劇公演」（１９日まで同所）の初日囲み取材に波乃久里子、高島礼子、三田村邦彦らと出席した。新派の喜劇「明日の幸福」と松竹新喜劇の「お種と仙太郎」を上演。演出家・石井ふく子氏（９９）の生誕百年記念と銘打たれる「明日−」に出演する久本は「先生は素晴らしいくらいお元気で、のってこられると、つえをつかれながらですけど、デス