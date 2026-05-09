本記事では、新社会人（新卒者）におすすめの新車・中古車10選を紹介するとともに、新社会人が車を購入する際の予算目安や少しでも車を安く買う方法を解説します。【写真】新社会人におすすめの車10選新社会人におすすめなのはどんな車？経済状況や運転経験を踏まえると、新社会人（新卒者）には次の条件に合う車がおすすめです。・支払総額が概ね150万円以下・軽自動車、コンパクトカー、小さめのSUV新社会人は貯金や収入に余裕が