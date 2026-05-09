群馬県前橋市を「ピザのまち」として盛り上げようとピザの食べ比べを楽しむイベントが中心市街地で行われ、訪れた人は焼きたてのピザに舌鼓を打っていました。 食べた人の投票で窯焼きピザの頂点が決まる食の祭典「キングオブピッツァ」。ピザで前橋を元気にしようと２０１７年から始まったイベントで、去年は２日間で１万６千人が訪れました。 ８回目のことしは、初めて出店した店も１つ加わり県内各地から１１の名店が出場し