５月１０日の母の日を前に、群馬県内の生花店ではプレゼントを買い求める客でにぎわっています。 伊勢崎市緑町にある細井生花店では、母の日の定番・カーネーションや根強い人気のバラなど、色とりどりの花が店内に並んでいます。 母の日をあすに控えた９日、花束などの注文が続々と入り、店のスタッフは作業に追われていました。店内には客が次々と訪れ、プレゼントの花を買い求めていました。 「なかなか日ご