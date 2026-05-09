日本のマラソン発祥の地とされる群馬県安中市で地元の魅力を感じてもらおうとイベントが開かれました。 このイベントは、江戸時代に安中藩が行った日本で最も古いマラソンにちなんだ「安政遠足侍マラソン大会」が１０日に開かれるのを前に、大会を盛り上げようと行われたものです。２００１年から毎年安中青年会議所が開いていて、ことしは市内の事業者を中心に２８のブースが出展しました。 会場には１０日のマラソン大