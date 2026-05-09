利根沼田地域のチームを中心とした少年野球大会が９日、群馬県沼田市で開幕しました。 沼田市のオリエントスタジアムぬまたをはじめ、市内４つの会場で始まった「目崎鉄工杯軟式野球大会」。大会を通して子どもたちに夢を持ってもらおうと３年前から行われていて、地元の利根沼田から８チーム、前橋や高崎などから１２チームと、総勢３００人以上が参加しました。 ９日の沼田市は午前中、一時雨模様となりま