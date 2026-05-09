プロバスケットボールＢリーグ１部、群馬クレインサンダーズは９日、チャンピオンシップの初戦に臨みました。 先に２勝したチームが次のステージに進める２戦先勝方式のチャンピオンシップ準々決勝。サンダーズは、アウェーで千葉ジェッツと対戦しました。 試合は、ブラックシアーが２４得点の活躍を見せるなど、サンダーズが主導権を握ります。サンダーズはすべ