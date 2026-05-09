温泉街の守り神に感謝をささげる大蛇まつりが群馬県沼田市の老神温泉で開かれ、蛇をモチーフにしたみこしが繰り出しました。 沼田市の老神温泉で行われた大蛇まつりは、赤城山の神とされる大蛇に感謝する祭りです。温泉街の繁栄を願い蛇をモチーフにしたみこしを子どもと大人がそれぞれ担ぎ、２日間にわたって街の中を練り歩きます。 ２日目の９日は日中に子どもみこしが行われ園児から中学生まで１２０人以上が参