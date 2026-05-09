北海道・函館中央警察署は2026年5月9日、函館市花園町に住む無職の男（45）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2026年4月19日午前2時前、函館市梁川町の共同住宅駐輪場からクロスバイク1台と自転車用ライト1点（時価合計約7万2000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。被害者の女性（27）から盗まれた当日に届け出があり、警察は捜査を開始しました。女性は駐輪場でクロスバイクを保管する際、ダイヤル式のワイヤー錠をつけ