3日に長崎市などで発生した大規模な停電は、松島火力発電所で起きた火事が原因だったことが分かりました。 「電源開発」によりますと、3日午後3時過ぎ、運営する西海市の松島火力発電所で、受電設備の事故により火災が発生。 この影響で、長崎市など9つの市と町で最大約26万7000戸が停電したということです。 松島火力発電所は、2024年に稼働を停止しています。 電源開発は「原因究明を行うとともに、再発防止対策を講じる