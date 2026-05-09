巨人、ブルージェイズなど日米460試合に登板した山口俊氏（38）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）にゲスト出演。巨人へのFA移籍の裏で、実際には移籍が決定していた球団があったことを告白した。DeNAから17年に巨人にFA移籍した山口氏だが、「実は僕、中日決まってたんですよ」と衝撃告白。スタジオには驚きの声が上がり、日本ハム、阪神でプレーした今成亮太氏から「大丈夫か?その話」とツッコミを入れ