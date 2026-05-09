総務省は、地方に移住して地域振興を担う「地域おこし協力隊」の隊員数が、２０２５年度は８１９６人に上り、前年度から２８６人増えたと発表した。６年連続で増加し、初めて８０００人台となった。協力隊は、過疎地などに移住した人が、自治体の業務や農業に従事し、地域の魅力発信や活性化に取り組む制度で、０９年度に創設された。近年は女性の隊員が増加傾向で、２５年度は全体の４割を占めた。地域への定着も進んでおり、