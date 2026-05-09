黒島結菜（29）が9日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた主演映画「未来」（瀬々敬久監督）公開記念舞台あいさつに登壇。タイトルと物語にちなみ「こんな未来になったら？」と聞かれ「何より、平和な世の中になって欲しい」と答えた。「難しいでしょうけど、一人一人が隣にいる人を大事にするだけでも世界は平和になると信じているので、世界平和ですかね」と真っすぐ前を向いた「未来」は作家・湊かなえ氏（53）の小説の映画化