巨人の田中将大投手（３７）は９日の中日戦（バンテリン）に先発し、５回５安打４失点（自責１）で降板。日米通算２０４勝目はお預けとなった。自らのミスでリズムを崩した。田中将は初回から無失点に抑えるも、続く２回には一死満塁から田中に先制適時打を浴びて１点を献上。０―１で迎えた５回に一死三塁からカリステの三ゴロで三塁走者・田中を挟殺プレーに持ち込むも、三塁に追いながら送球した際に走者と接触。このプレー