【その他の画像・動画等を元記事で観る】「ライブに革命を」を掲げ、自由に音楽を楽しむ場を生み出すメディアミックスプロジェクト「ライブレボルト」が、2026年2月より4ヶ月連続新曲リリース。5月8日に4曲目となるFIREVOLT「instinct」をリリースした。今回リリースされた全4ユニットの楽曲は、いずれも約7年振りの完全新曲。長きにわたる沈黙を破り、進化を遂げた各ユニットの楽曲が出揃った。これを記念し、5月16日（土）に開催