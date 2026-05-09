【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの鈴木奈々が5月8日、自身のInstagramを更新。自分用に作った弁当を披露した。【写真】37歳元ギャルタレント「美味しそう」肉炒めに卵焼き…自分用の手作り弁当公開◆鈴木奈々、手作り弁当公開鈴木は「自分にお弁当作りました」「＃仕事前にお弁当作り」とつづり、ふりかけご飯、トマト、ポテト、卵焼き、肉の炒め物が詰められた弁当を披露。また「アンパンマンポテトが子供の時大好きで、こ