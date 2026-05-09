元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀さん（34）が2026年5月3日、自身のインスタグラムを更新。純白のドレス姿を披露した。耳元ではイヤリングが光る柏木さんは「フルオーケストラコンサート」の開催を告知し、白いロングドレスの全身ショットを含む4枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ワンショルダーの白いロングドレスを着用。左肩はリボンを結んでいるように見えるデザインだ。耳元ではイヤリングが光