◆パ・リーグオリックス０―３日本ハム（９日・京セラドーム大阪）日本ハムはオリックスを３―０で下し、京セラドームでの連敗を７で止めた。先発の加藤貴之投手（３３）が８回３安打無失点で今季４勝目。３ボールは一度もなく、８回を９０球にまとめる省エネ投球を見せた。新庄監督は、オリックスが左腕の加藤貴に対し、加藤貴が試合前までで打率３割３分９厘と苦手にしている左打者を８人並べたことが好投の要因だったと分