東スポ杯２歳Ｓの勝ち馬で、今年初戦の皐月賞で１４着に敗れたパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）を目指す。キャロットクラブが５月９日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、この日美浦トレセンへ帰厩した。