◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４ヤクルト（９日・マツダスタジアム）広島が連敗で今季初めて最下位に転落。借金はワーストの８に膨らんだ。開幕３連勝と好スタートを切ったが、３２戦目で６位となった。打線はヤクルト・松本健の前に沈黙。６回まで無安打に封じられ、わずか２安打でリーグ最多６度目の完封負けとなった。先発・岡本は６回４失点で２敗目。２回に投手・松本健に２点打を浴びると、４回には沢井に２ランを被