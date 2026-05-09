◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月９日、東京競馬場昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、１６時６分に現地入り。渋滞には巻き込まれたが落ち着いた雰囲気で、輸送を苦にした様子はない。松原助手も「おとなしく、無事にたどり着けました。カイバはあまり食べていないですが、普段からいい方じゃないので気にしてい